"السديس": مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب" خارطة طريق لمواجهة خطابات التطرف والصدام

وأوضح أن المؤتمر يأتي استشعارًا من رابطة العالم الإسلامي بدورها المهم والرئيسي في جمع كلمة علماء الأمة الإسلامية، وتعزيز الثقة والتعاون بين مذاهبهم وفق قيم إسلامية وسطية؛ مؤكدًا أن للإعلام دورًا محوريًّا في نشر الوسطية والاعتدال وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وإبراز الجهود التي تقدّمها دولتنا المباركة للإسلام والمسلمين.