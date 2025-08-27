"هيئة الاتصالات" تطلق الدليل الإرشادي للانتقال إلى النطاق السعودي (sa.)

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن إصدار الدليل الإرشادي للانتقال إلى النطاق السعودي (sa.)، الذي يهدف إلى دعم الجهات والمؤسسات في المملكة بالمعرفة الفنية اللازمة للاستفادة من اسم النطاق الوطني ومميزاته.
ويهدف الدليل إلى تعزيز الهوية الرقمية الوطنية، ورفع مستوى موثوقية الخدمات الرقمية، وزيادة الاعتماد على الموارد التقنية الوطنية، وعلى رأسها النطاق السعودي.
ويستعرض الدليل أبرز الخيارات والخطوات العملية التي تمكّن الجهات من تفعيل النطاق السعودي في خدماتها الرقمية، مثل المواقع الإلكترونية الرسمية والبريد الإلكتروني، سواء عبر الانتقال الكامل أو التفعيل الجزئي أو المتوازي مع النطاقات الأخرى المستخدمة.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن دورها التنظيمي والإرشادي في تمكين منظومة الاتصالات والتقنية بالمملكة، وتحفيز الجهات الوطنية على تقديم خدماتها ضمن بيئة رقمية أكثر موثوقية واعتمادية.
وللاطلاع على الدليل الإرشادي، يمكن زيارة الرابط التالي: اضغط هنا