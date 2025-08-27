"هيئة الاتصالات" تطلق الدليل الإرشادي للانتقال إلى النطاق السعودي (sa.)

ويستعرض الدليل أبرز الخيارات والخطوات العملية التي تمكّن الجهات من تفعيل النطاق السعودي في خدماتها الرقمية، مثل المواقع الإلكترونية الرسمية والبريد الإلكتروني، سواء عبر الانتقال الكامل أو التفعيل الجزئي أو المتوازي مع النطاقات الأخرى المستخدمة.