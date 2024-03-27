يستفيد منها 8000 صائم.. تدشين هدية خادم الحرمين من التمور في إسبانيا

دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمقر سفارة المملكة في العاصمة الإسبانية، مدريد، أمس، هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، بحضور نائب السفير إيهاب بن محمد النجار؛ حيث تمّ توزيع طنَيْن من التمور، بالتنسيق مع المركز الإسلامي الثقافي في مدريد، والمركز الإسلامي في ملقا، وعلى موائد الإفطار في كل من مدريد وملقا، يستفيد منها أكثر من 8000 صائم وصائمة.