سجّل فيها 521 ألفًا.. "الجلاجل" يكرم لجنة تنفيذ "خطة التطوع" في القطاع الصحي

وحققت اللجنة أرقامًا قياسية في تمكينها للتطوع الصحي، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على تحسين جودة الخدمات الصحية، منذ إطلاق منصة "التطوع الصحي" في أبريل 2020، وذلك تزامنًا مع بداية جائحة كورونا (كوفيد 19) لتمكين المتطوعين من تقديم جهودهم التطوعية، حيث سجل فيها 521 ألف متطوع ومتطوعة، وأسهمت اللجنة منذ شهر أبريل 2020 وحتى أبريل من العام الجاري 2023، في طرح "23.139" فرصة تطوعية عبر منصة التطوع الصحي، وتشمل الخدمات العلاجية والوقائية، بالإضافة للخدمات المساندة، التي نفذها "382.730" متطوعًا، بإجمالي "26.330.828" ساعة تطوعية، كما أسهمت اللجنة في تأسيس، وتمكين 100 وحدة تطوعية في عدة جهات حكومية وأهلية، إلى جانب إطلاقها برنامج (نمو) الذي يهدف لتدريب المتطوعين الصحيين، جرى خلاله تدريب وتمكين أكثر من 26 ألف متطوع صحي.