يحفظ القرآن كاملاً برقم الآية والسورة والصفحة.. متسابق قيرغيزستاني يُبهر حضور مسابقة الملك عبدالعزيز

وأبدى المتسابق فخره بالمشاركة في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم، لافتاً إلى أنها حلم كل من يحفظ كتاب الله الكريم؛ لأنها تقام على أرض الحرمين الشريفين، وتحمل اسم مؤسس المملكة العربية السعودية -طيّب الله ثراه- ولها مكانة عظيمة عند قلوب المسلمين، مشيراً إلى أنه على أهبة الاستعداد لخوض التصفيات النهائية، فقد كان يسمع كثيراً عن مكة المكرمة، ولم يشاهدها، وهذه المسابقة حققت أمنيته بزيارة بيت الله الحرام.