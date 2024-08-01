القبض على 45 متورطاً.. إحباط تهريب 196 كجم حشيش و1907 كجم قات في جازان

أحبطت المديرية العامة لحرس الحدود، تهريب (196) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(7228) قرصًا من مادة الأمفيتامين المخدر، و(1907) كيلوجرامات من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها بمنطقة جازان، وهم (21) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، و(18) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، و(6) مواطنين.