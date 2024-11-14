ذهبية وفضية وبرونزية.. "إنسان" تتوج بـ5 جوائز بمنتدى تجربة العميل وتتأهل للعالمية

تُوّجت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" بـ5 جوائز ذهبية وفضية وبرونزية في منتدى "تجربة العميل".
جاء ذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أعلنت عنه جائزة "تجربة العميل" السعودية بالشراكة مع جمعية "تجربة العميل" وشركة "Awards International" في منتجع إنتركونتيننتال "درة الرياض"، وتسلم جوائز "إنسان" محمد المحارب المدير العام.
وتفصيلًا تألقت الجمعية بالجائزة الذهبية في مسار "أفضل خدمة عملاء" لتجربتها الرائدة في رضا العملاء ورفع مستوى الأداء وتلبية تطلعاتهم بسرعة قياسية ودقة عالية، كما حققت الجمعية الجوائز الفضية في مسارات أفضل تغيير ثقافي وتحول في تجربة العميل، تقديرًا لجهودها في تعزيز الوعي الثقافي داخل المجتمع السعودي بمجال تجربة العميل في القطاع غير الربحي، و"أفضل ابتكار تجربة العميل"؛ لدورها في استحداث وتنفيذ برامج لخدمة العملاء بما يحقق تطلعاتهم ورفع نسبة الرضا لديهم عن خدمات الجمعية والتحسين المستمر في هذا المجال، علاوة على فضية "أفضل برنامج للتمركز حول العملاء"؛ لاحتوائها كافة احتياجات العملاء وشمولية الخدمات المقدمة لتعزيز الثقة لديهم وتلمس احتياجاتهم.
وحصلت الجمعية على برونزية "أفضل مركز اتصال" لجهودها في تقديم الخدمة لعملائها بجودة عالية وفق أفضل وسائل الاتصال وبأساليب تقنية حديثة.
وتخلل الحفلَ ترشيحُ جمعية "إنسان" وتأهيلها للمشاركة في النسخة الدولية من جائزة تجربة العميل المزمع إقامتها في بريطانيا خلال الفترة القادمة عبر مشاركتها بـ11 مشروعًا لاستعراض أفضل الممارسات والابتكارات لتحقيق التميز في خدمة العملاء.
من جانبه رفع محمد بن سعد المحارب مدير عام الجمعية أسمى آيات التهاني والتبريكات للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ورئيس اللجنة التنفيذية بمناسبة تتويج الجمعية بجوائز تجربة العميل السعودية.
ونوه "المحارب" بدعم وتوجيهات القيادات العليا بالجمعية التي كان لها بالغ الأثر فيما تحقق لها من نجاحات متتالية وتطوير وتنمية البرامج والخدمات المقدمة، بما ينعكس إيجابًا على خدمة أبناء وأسر الجمعية والمساهمة الفاعلة في استدامة التنمية الاجتماعية بالمملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030.
وقدّم شكره للقائمين على الجائزة لكونها أحد المفاهيم التي تتمركز حول الإنسان وأهميته، ودوره في تحقيق تطلعات ومستهدفات المنشآت وجعل الإنسان أساس التغيير ومحوره، ومساهمتها في رفع كفاءة الخدمات في القطاعين العام والخاص من خلال تيسير رحلة العملاء بشكل يواكب تطلعاتهم ويلبي رغباتهم، وتشجيع الممارسات القيادية والابتكارية في مجال تجربة العميل، وتعزيز التنافسية ومكانة المملكة كوجهة رائدة في تقديم تجربة عملاء متميزة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
جدير بالذكر أن تميز "إنسان" في "تجربة العميل" يتبلور تباعًا حيث توجت الجمعية العام الماضي بـ7 جوائز في النسخة الأولى من جائزة "تجربة العميل" في الفئات الفضية بمسارات أفضل تجربة مواطن، وأفضل استخدام للتكنولوجيا في الأعمال وأفضل ثقافة متمركزة حول العميل، كما حققت فئات البرونزية في فروع الجائزة بمسارات العميل في صميم كل شيء، والموظف في صميم كل شيء، وأفضل خدمة عملاء، وأفضل استخدام لبيانات العملاء.