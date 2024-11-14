ذهبية وفضية وبرونزية.. "إنسان" تتوج بـ5 جوائز بمنتدى تجربة العميل وتتأهل للعالمية

وتفصيلًا تألقت الجمعية بالجائزة الذهبية في مسار "أفضل خدمة عملاء" لتجربتها الرائدة في رضا العملاء ورفع مستوى الأداء وتلبية تطلعاتهم بسرعة قياسية ودقة عالية، كما حققت الجمعية الجوائز الفضية في مسارات أفضل تغيير ثقافي وتحول في تجربة العميل، تقديرًا لجهودها في تعزيز الوعي الثقافي داخل المجتمع السعودي بمجال تجربة العميل في القطاع غير الربحي، و"أفضل ابتكار تجربة العميل"؛ لدورها في استحداث وتنفيذ برامج لخدمة العملاء بما يحقق تطلعاتهم ورفع نسبة الرضا لديهم عن خدمات الجمعية والتحسين المستمر في هذا المجال، علاوة على فضية "أفضل برنامج للتمركز حول العملاء"؛ لاحتوائها كافة احتياجات العملاء وشمولية الخدمات المقدمة لتعزيز الثقة لديهم وتلمس احتياجاتهم.