"مؤتمر الحج".. تجسيد لاهتمام القيادة بضيوف الرحمن وإيصال المعلومات الموثوقة

14 وزيرًا ومسؤولاً، بهذا العدد الكبير من المسؤولين الذين شاركوا في المؤتمر الصحفي الحكومي، منذ أن عقد لأول مرة قبل 3 سنوات وتحديدًا في 2020، يثبت مدى حرص قيادة المملكة على توصيل المعلومات للمتلقي سواء كان مواطنًا أو إعلاميًا بشكل دقيق.