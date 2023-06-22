"مؤتمر الحج".. تجسيد لاهتمام القيادة بضيوف الرحمن وإيصال المعلومات الموثوقة

يأتي المؤتمر الصحفي الحكومي لوزير الحج والعمرة، ليعكس مدى عناية القيادة الكريمة بضيوف الرحمن، والحرص على توفير أفضل سبل الراحة والطمأنينة وتقديم الخدمات اللازمة لهم، ليقضوا مناسكهم بكل أريحية.
ويتمثل اهتمام القيادة بخدمة ضيوف الرحمن في العديد من المبادرات التي قدمتها حكومة المملكة بتوجيهات كريمة، ومن بينها تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن كأحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030م.
ويتمثل دور البرنامج في إتاحة الفرصة لأكبر عددٍ ممكن من المسلمين لأداء النسك والزيارة على أكمل وجه، والعمل على إثراء وتعميق تجربتهم، من خلال رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتهيئة الحرمين الشريفين، وتحقيق رسالة الإسلام العالمية.
كما يعمل على تطوير المواقع التاريخية الإسلامية والثقافية، وإتاحة أفضل الخدمات لهم قبل وأثناء وبعد زيارتهم لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وعكس الصورة المشرِّفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.
14 وزيرًا ومسؤولاً، بهذا العدد الكبير من المسؤولين الذين شاركوا في المؤتمر الصحفي الحكومي، منذ أن عقد لأول مرة قبل 3 سنوات وتحديدًا في 2020، يثبت مدى حرص قيادة المملكة على توصيل المعلومات للمتلقي سواء كان مواطنًا أو إعلاميًا بشكل دقيق.
كما تؤكد مشاركة هذه النخبة من المسؤولين، ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، ليغلق الباب في وجوه مروجي الشائعات ومثيري الأخبار المغلوطة.