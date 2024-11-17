نقطة تحوُّل بمسيرتها.. مراكز متقدمة تحققها جامعة الملك خالد في "شنغهاي العالمي"

وجاءت الجامعة في المرتبة 101 - 150 عالميًّا في تخصُّصَي الرياضيات وهندسة التعدين، كما جاءت في المرتبة 151 - 200 عالميًّا في علوم وهندسة الطاقة، مؤكدة دورها الريادي في الإسهام بحلول علمية مبتكرة لمواجهة تحديات الطاقة وتحقيق استدامتها، وفي مجالات علوم وتكنولوجيا الأجهزة، والعلوم الزراعية، والعلوم البيطرية، وطب الأسنان وعلوم الفم.