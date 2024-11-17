نقطة تحوُّل بمسيرتها.. مراكز متقدمة تحققها جامعة الملك خالد في "شنغهاي العالمي"

حقّقت جامعة الملك خالد مراكز متقدمة في تصنيف شنغهاي العالمي للتخصصات الأكاديمية لعام 2024م، وجاءت 3 مجالات بالجامعة ضمن أفضل 200 جامعة، وذلك في إطار تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز البحث العلمي والابتكار.
وجاءت الجامعة في المرتبة 101 - 150 عالميًّا في تخصُّصَي الرياضيات وهندسة التعدين، كما جاءت في المرتبة 151 - 200 عالميًّا في علوم وهندسة الطاقة، مؤكدة دورها الريادي في الإسهام بحلول علمية مبتكرة لمواجهة تحديات الطاقة وتحقيق استدامتها، وفي مجالات علوم وتكنولوجيا الأجهزة، والعلوم الزراعية، والعلوم البيطرية، وطب الأسنان وعلوم الفم.
وأحرزت الجامعة المرتبة 201 - 300 عالميًّا، واستمرت الجامعة في تحقيق مراتب متقدمة عالميًّا ضمن الفئة 301 - 400 في تخصّصات الهندسة الميكانيكية، والهندسة الكيميائية، وعلوم وهندسة المواد، والصيدلة وعلوم الأدوية.
وأكّد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حامد بن مجدوع القرني؛ أن هذه النتائج تمثل نقطة تحوُّل في مسيرة الجامعة نحو تحقيق التميُّز الأكاديمي والبحثي؛ حيث تعمل على تعزيز بيئتها البحثية ودعم مشاريع بحثية مبتكرة تُسهم في تقديم حلول علمية عملية تخدم المجتمع محليًّا ودوليًّا.