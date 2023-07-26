أمانة مكة تتفقد سير العمل بشركة "إجادة" وتستمع لطلبات أصحاب المنشآت التجارية

قام مدير مشروع الرقابة البلدية بوكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة فهد بن صالح الشريف، اليوم بزيارة لمقر الشركة في بلدية العزيزية؛ لمتابعة أدائها في خطوة تأتي ضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات في متابعة سير أعمال الرقابة البلدية ومتابعة أداء شركة إجادة.