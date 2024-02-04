مشروع قرار تحت الاستطلاع.. السماح لبعض المطورين العقاريين باسترداد الضريبة بأثر رجعي

وتضمَّن المشروع السماح لجميع المطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد، الذين قاموا بخصم ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على مشترياتهم من السلع أو الخدمات المرتبطة بتوريدات عقارية مؤهلة للاسترداد ضمن إقرارات ضريبة القيمة المضافة، بالمطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي، وذلك بدءًا من تاريخ 2020/ 10/ 04م، من خلال إدراج تلك الضريبة ضمن طلبات الاسترداد التي ستقدم للهيئة، وبحد أقصى الطلب الخاص بالفترة الأخيرة من السنة التالية لصدور هذا القرار، على أن تكون هذه المدة قابلة للتمديد بقرار من المحافظ.