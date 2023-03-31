بدءًا من اليوم.. إلزام الشاحنات الأجنبية بـ"وثيقة نقل" الإلكترونية لدخول السعودية

وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن الآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة والعابرة أراضي السعودية شدَّدت على اقتصار عمليات نقل البضائع داخل السعودية على الناقل الوطني المرخَّص، وعدم تعاقد التجار والمصانع والمستوردين والمؤسسات والشركات مع مركبات النقل غير السعودية للنقل داخل السعودية. كما سمحت للشاحنات غير السعودية بنقل البضائع من خارج السعودية إلى مدينة وصول محددة، أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها، أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة، وغير ذلك يتطلب الحصول على تصريح من قِبل الهيئة العامة للنقل.