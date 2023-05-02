"الفضلي": المياه المتجددة ضرورة في الزراعة والصناعة والتنمية المستدامة

وكشف أن فريق البرنامج، مُمثل لكل قطاع في الوزارة، وستكون مخرجاته استثنائية تعود بالفائدة على قطاعات الوزارة كافة، حيث ستسهم في استدامة المصادر لتعضيد مصادر الري لقطاع الزراعة، وفي قطاع البيئة سيسهم في تعزيز الاستخدامات البيئية بصفة عامة، ومبادرات التشجير الوطنية وبصفة خاصة مبادرة السعودية الخضراء.