"الفضلي": المياه المتجددة ضرورة في الزراعة والصناعة والتنمية المستدامة

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن المملكة تواصل البناء والاستثمار من خلال الشباب السعودي.
وشدد على ضرورة استشعار هذا الواجب والمسؤولية للمضي قدمًا إلى تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة وفق مستهدفات رؤية 2030.
جاء ذلك خلال رعايته حفل تدشين برنامج بناء قدرات الكوادر الوطنية للبرنامج الوطني لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه المتجددة بمقر الوزارة بالرياض، بحضور عدد من وكلاء الوزارة ومسؤولي قطاع المياه بالمنظومة، وجمع من المتدربين وخريجي البرنامج.
ونوه "الفضلي" بأهمية الحفاظ على مصادر المياه المتجددة، وضرورة العمل على الاستفادة منها في جميع جوانب الحياة، مؤكدًا الحاجة للمياه المتجددة في الزراعة والصناعة والتنمية المستدامة في المملكة.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، أن البرنامج الوطني لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه المتجددة رائد في فكرته وفي منهجيته وشموله لكل منظومة الوزارة.
وكشف أن فريق البرنامج، مُمثل لكل قطاع في الوزارة، وستكون مخرجاته استثنائية تعود بالفائدة على قطاعات الوزارة كافة، حيث ستسهم في استدامة المصادر لتعضيد مصادر الري لقطاع الزراعة، وفي قطاع البيئة سيسهم في تعزيز الاستخدامات البيئية بصفة عامة، ومبادرات التشجير الوطنية وبصفة خاصة مبادرة السعودية الخضراء.
وأضاف: "البرنامج بادر باستقطاب 10 سعوديين حديثي التخرج، سيتم تدريبهم على برامج مختلفة في نمذجة وتخطيط المياه وإدارة المشاريع ومهارات أخرى، ليتولى هذا الفريق بعدها إدارة البرنامج والمشاركة في قيادته؛ لتحقيق الأهداف المرجوة والمنشودة من البرنامج.
وفي ختام حفل تدشين البرنامج، كرّم "الفضلي" خريجي البرنامج بشهادات البرنامج التدريبي.