مهمة الرائدَين السعوديين تتهيّأ.. "دراجون 2".. أول مركبة خاصة تنقل البشر للفضاء

كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، عن تفاصيل مركبة "دراجون 2" التي تعتبر وسيلة نقل رواد الفضاء السعوديين في مهمتهم.
وأوضحت الهيئة أن طراز المركبة دراجون 2، والصاروخ المستخدم فيها هو فالكون 9، ومهمته نقل الأقمار والمركبات الفضائية إلى المدار، وطوله 70م.
وتتكوّن أجزاء الصاروخ من 9 محركات تولد أكثر من 1.7 مليون رطل من الدفع على مستوى سطح البحر في الجزء الأول، فيما يتكوّن الجزء الثاني من محرك واحد "ميرلين" يولّد أكثر من 220 ألف رطل من الدفع في فراغ الفضاء.
ولفتت الهيئة إلى أن المركبة تتميّز بقدرتها على حمل 7 أفراد، والقدرة على إعادة كميات كبيرة من الحمولات إلى الأرض، وهي أول مركبة فضاء خاصة تنقل البشر إلى المحطّة الفضائية.
وتبدأ مهمة الرحلة الفضائية التاريخية التي تحمل رائدَي فضاء سعوديين إلى محطّة الفضاء الدولية بعد غد 22 مايو الجاري.
وقرّرت وكالةُ الفضاء الأمريكية "ناسا" إطلاقَ مهمّة "أكسيوم 2" "AX-2"، في الساعة 12:37 صباحًا بتوقيت الرياض.
وستنطلق الرحلة، التي ستحمل رائدَي الفضاء السعوديين: ريانة برناوي، وعلي القرني، من ولاية فلوريدا الأمريكية في اتجاه المحطة الفضائية الدولية.