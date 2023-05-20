مهمة الرائدَين السعوديين تتهيّأ.. "دراجون 2".. أول مركبة خاصة تنقل البشر للفضاء

وتتكوّن أجزاء الصاروخ من 9 محركات تولد أكثر من 1.7 مليون رطل من الدفع على مستوى سطح البحر في الجزء الأول، فيما يتكوّن الجزء الثاني من محرك واحد "ميرلين" يولّد أكثر من 220 ألف رطل من الدفع في فراغ الفضاء.