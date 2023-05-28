محمد بن سليم يلتقي مع الرئيس جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

ويعلق محمد بن سليم:" لقد تشرفت بلقاء الرئيس إنفانتينو في سباق الجائزة الكبرى في موناكو والجولة التي قمنا بها اليوم في مركز التحكم في السباق. كما ناقشنا التعاون المتزايد بين منظماتنا في مجال الحوكمة الرياضية. وناقشنا أيضاً إمكانية تبادل خبراتنا حول الإشراف والتحكيم من مركز العمليات عن بُعد التابع للاتحاد الدولي للسيارات في جنيف واستخدام تقنية الحكم المساعد بالفيديو في كرة القدم ".