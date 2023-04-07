"أمانة مكة" تضبط معملاً للحلويات والمخبوزات تديره عمالة مخالفة بمحافظة بحرة

وفي التفاصيل، شملت المضبوطات التي تمت مصادرتها: 5975 كجم مخبوزات وحلويات مشكَّلة معدَّة للبيع، و 306 لترات من الزيوت النباتية مكشوفة ومخزنة بطريقة عشوائية، و500 كجم من السكر منتهي الصلاحية، و900 كجم من الدقيق المكشوف والمخزن بطريقة عشوائية، و200 كجم مخبوزات معدَّة للتحضير، و150 كجم شعرية مخزنة بطريقة عشوائية، إضافة لوجود عدد من الأواني غير الصالحة للاستخدام.