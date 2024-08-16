"التعاون الإسلامي" تدين بشدة جرائم المستوطنين في الضفة وتدعو لمحاسبتهم

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، الإرهاب المنظم والجرائم اليومية التي ترتكبها عصابات المستوطنين المتطرفين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي كان آخرها هجومها المروع هذا اليوم، على قرية جيت شرق قلقيلية، من خلال إطلاق النار العشوائي على المدنيين، وإتلاف ممتلكاتهم وإحراق منازلهم ومركباتهم وأراضيهم الزراعية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات منهم.