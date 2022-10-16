في حوار خص به "سبق".. السفير الكوري الجنوبي: 30 مليار دولار "تجارتنا" مع السعودية.. وسنشارك في "النووي" السعودي

الشعب السعودي

** كيف كان انطباعكم عن السعودية والمجتمع السعودي قبل وبعد مجيئكم إليها؟

قبل مجيئي إلى الرياض، لم أكن أعرف أن السعوديين ودودين للغاية مع كوريا، ولم أكن أعرف أن هناك عددًا قليلًا جدًّا من الكوريين يعيشون في المملكة، ولم أكن أعرف أن الرجال السعوديين يهتمون جدًّا بشؤون الأسرة، ولم أكن أعرف أن المملكة دولةٌ معظم سكانها شباب، ولم أكن أعرف أن ثلث سكان السعودية من الأجانب، ولم أكن أعرف أن الحكومة السعودية تعمل جاهدة لوقف الإرهاب، ولم أكن أعرف أن هناك الكثير من الفعاليات الدولية التي استضافتها السعودية، ولم أكن أعرف أن هناك الكثير من السعوديين الذين يمكنهم التحدث بالإنجليزية، ولم أكن أعلم أن الكثير من الطلاب السعوديين يدرسون في الخارج، ولم أكن أعلم أن الطرق السريعة التي تمر عبر الصحاري مُعَبدة بشكل جيد، وأن الحد الأقصى للسرعة كان 140كم/ ساعة. ولم أكن أعرف أن هناك موقعًا سياحيًّا جيدًا يسمى البحر الأحمر، ولم أكن أعلم أن الرياض معجزة خرجت من الصحراء نمَت فيها الأشجار، وظهرت المسطحات الخضراء بواسطة مياه محلاة ينقلها خط أنابيب بطول 400 كيلومتر.