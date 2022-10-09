نادي الإبل يحدد مواعيد انطلاق 75 شوطًا تنافسيًا في مهرجان المؤسس 7

وتتضمن فئات المنافسات بالمزايين في المهرجان "المجاهيم والسواحل والهجن والشقح والوضح والشعل والصفر والحمر، وفردي دق وجل ومفاريد وقعدان؛ في مسابقات شلفا ولي العهد، وسيف الملك وبيرق المؤسس ونخبة النخبة والفحل وإنتاجه، والشوط المفتوح للنساء في فئة المغاتير والشوط المفتوح الدولي في فئة المغاتير، بالإضافة إلى الشوط المستحدث في النسخة السابعة وهو شوط البداوية"؛ ومنافسة الطبع، ومسابقة الهجيج التي سوف يعلن عن موعدها وضوابطها في وقت لاحق".