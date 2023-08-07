ربحية وتدفقات نقدية قوية في "نتائج أرامكو".. و"الناصر": نعتزم البدء في توزيع أول أرباح مرتبطة بالأداء

وأفادت بتحقيق أرباح مستدامة ومتزايدة وتوزيعات أرباح أساسية عن الربع الأول من عام 2023 قدرها 73.2 مليار ريال، التي دفعت في الربع الثاني، بزيادة قدرها 4% على أساس سنوي، كما ستدفع توزيعات أرباح عن الربع الثاني من عام 2023 قدرها 73.2 مليار ريال في الربع الثالث؛ مبينة اعتزام الشركة توزيع أرباح مرتبطة بالأداء على فترة ستة أرباع تبدأ من الربع الثالث من عام 2023 حيث يبلغ أول توزيع حوالى 37.0 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2023 وذلك بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعام 2022 ونتائج النصف الأول من عام 2023.