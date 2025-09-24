عبدالهادي القحطاني: اليوم الوطني فرصة لتجديد العهد وتعزيز الاستثمار في رؤية 2030

وأوضح القحطاني أن المملكة تمضي بخطى واثقة نحو بناء اقتصاد قوي ومتنوع قادر على المنافسة عالميًا، مشيرًا إلى أن قطاع الاستثمار يعد ركيزة رئيسية في تحقيق رؤية السعودية 2030، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتوفير فرص عمل نوعية لأبناء الوطن، بما يعزز النمو ويصنع مستقبلًا أكثر إشراقًا.