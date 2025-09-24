عبدالهادي القحطاني: اليوم الوطني فرصة لتجديد العهد وتعزيز الاستثمار في رؤية 2030

أكد رئيس مجلس إدارة شركة “عمار القابضة” عبدالهادي فهد القحطاني أن اليوم الوطني السعودي يمثل مناسبة للفخر والاعتزاز بما حققته المملكة من منجزات تاريخية، ويجسد في الوقت نفسه وحدة الشعب وتلاحمه تحت قيادة حكيمة جعلت من التنمية والازدهار نهجًا ثابتًا.
وأوضح القحطاني أن المملكة تمضي بخطى واثقة نحو بناء اقتصاد قوي ومتنوع قادر على المنافسة عالميًا، مشيرًا إلى أن قطاع الاستثمار يعد ركيزة رئيسية في تحقيق رؤية السعودية 2030، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتوفير فرص عمل نوعية لأبناء الوطن، بما يعزز النمو ويصنع مستقبلًا أكثر إشراقًا.
وبيّن أن الاستثمار في السعودية لم يعد فرصة اقتصادية فحسب، بل هو استثمار في الإنسان والمستقبل، ومشاركة مباشرة في بناء وطن مزدهر للأجيال القادمة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة “عمار القابضة” أن الشركة تفخر بدورها كشريك استراتيجي في دعم مسيرة التنمية الوطنية عبر مشاريع مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة وتحقق التوسع المستدام والابتكار، انسجامًا مع مستهدفات رؤية 2030.
واختتم القحطاني تصريحه بالتأكيد على تجديد العهد والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، ومواصلة العمل من أجل رفعة المملكة ومكانتها الريادية بين الأمم، متمنيًا دوام العز والازدهار للمملكة في حاضرها ومستقبلها.