"السديس" يطلع على مسارات عمل المنظومة في المسجد النبوي

اطلع رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس اليوم، على مسارات عمل المنظومة الدينية في المسجد النبوي، لضمان تنفيذ مراحل الخطة التشغيلية لوكالة رئاسة الشؤون الدينية للمسجد النبوي لموسم حج 1445هـ؛ التي تهدف لإثراء تجربة ضيوف الرحمن؛ وتحقيق المستهدفات الإيجابية لرسالة المسجد النبوي الوسطية؛ وفق حوكمة وقياس الأثر، وتوحيد مسارات الأداء في المنظومة الدينية؛ ومرتكزات الرئاسة؛ للانطلاق نحو الريادة الدينية العالمية، وتبني الإبداع ونشر الهداية للعالمين.