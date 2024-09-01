رئيس جامعة الملك خالد يرعى انطلاق المؤتمر السعودي للحوسبة والذكاء الاصطناعي

من جهتها أوضحت عميدةُ كلية علوم الحاسب بجامعة الملك خالد الدكتورة أريج محمد العسيري، أن المؤتمر سيشهد سلسلة من الجلسات التقنية المتخصصة وورش العمل التي ستتناول تطبيقات الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة في استخدام الموارد الطبيعية.