رئيس جامعة الملك خالد يرعى انطلاق المؤتمر السعودي للحوسبة والذكاء الاصطناعي

يرعى رئيسُ جامعة الملك خالد المكلف الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، غدًا الاثنين، انطلاقَ فعاليات "المؤتمر السعودي الثاني عشر للحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي"، الذي تنظّمه الجامعة ممثلةً في كلية علوم الحاسب.
ويستمرّ المؤتمر من 2 إلى 4 سبتمبر 2024 في مركز المعارض والمؤتمرات بالمدينة الجامعية في الفرعاء، ويأتي في إطار جهود الجامعة لتعزيز البحث العلمي وتطوير حلول تقنية تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، خاصة في مجالات الاستدامة البيئية والزراعية.
وأكّد وكيلُ الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتور حامد بن مجدوع القرني؛ أهميةَ هذا الحدث باعتباره منصةً تجمع نخبة من الخبراء والباحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية داخل المملكة وخارجها.
وأضاف الدكتور القرني: أن المؤتمر يهدف إلى استكشاف أحدث الابتكارات في مجال الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي، وتطبيقاتها في تعزيز الاستدامة البيئية، خاصة في مواجهة التحديات البيئية الكبرى مثل التغير المناخي وإدارة الموارد الطبيعية.
من جهتها أوضحت عميدةُ كلية علوم الحاسب بجامعة الملك خالد الدكتورة أريج محمد العسيري، أن المؤتمر سيشهد سلسلة من الجلسات التقنية المتخصصة وورش العمل التي ستتناول تطبيقات الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة في استخدام الموارد الطبيعية.
وأشارت الدكتورة العسيري إلى أن المؤتمر يتضمّن تحدّي الهاكاثون ومعرضًا يضمّ نحو 20 جناحًا لعرض أحدث الأبحاث والدراسات، إضافة إلى مناقشات حول كيفية تطبيق هذه التقنيات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة.