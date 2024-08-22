إندونيسيا تستعين بالخبرة السعودية لإنعاش صناعة الألعاب والرياضيات الإلكترونية

يبحث وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي في إندونيسيا، ساندياغا صلاح الدين أونو، التعاون مع شركة الألعاب والرياضات الإلكترونية السعودية "سافي غيمز جروب" (Savvy Games Group) لتطوير قطاع الألعاب في إندونيسيا.

وصرح "أونو" لوسائل الإعلام الإندونيسية أن جاكرتا تسعى بجدية للتعاون مع السعوديين من أجل تطوير مجال الألعاب والرياضيات الإلكترونية ودعم مطوري الألعاب والمبتكرين والتقنيين في إندونيسيا، مشيراً إلى أن هذا القطاع يشهد نمواً كبيراً وقوياً في بلاده والعالم .

ومن المتوقع أن يزور ممثلو الشركة إندونيسيا لتنظيم حدث دولي للألعاب في بالي أو جاكرتا.

وأكد "أونو" أن عدد لاعبي الألعاب في إندونيسيا يبلغ حالياً بين ١٠٠ مليون و ٢٠٠ مليون على منصات مختلفة.

يذكر أن "سافي غيمز جروب" هي شركة سعودية متعددة الجنسيات تستثمر في ألعاب الفيديو وتطويرها ونشرها، وتختص في الرياضات الإلكترونية، ومقرها في الرياض، حيث تعتبر رابع أكبر مطور للألعاب في العالم.