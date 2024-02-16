محليات

"الجاسر" يلتقي رجالَ الأعمال ومنسوبي الغرفة التجارية في مكة

استعرض أبرزَ الفرص الواعدة ومجالات الاستثمار الواسعة
وزيرُ النقل والخدمات البلدية اللوجستية صالح بن ناصر الجاسر
وزيرُ النقل والخدمات البلدية اللوجستية صالح بن ناصر الجاسر

التقى وزيرُ النقل والخدمات البلدية اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أمس، أعضاءَ الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة مكة المكرمة، والقادة التنفيذيين وأصحاب الأعمال والمستثمرين، بحضور قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وذلك بمقرّ الغرفة.

وشهد اللقاءُ استعراضَ التعاون بين منظومة النقل والخدمات اللوجستية والقطاع الخاص، وأبرز الفرص الواعدة في مختلف جهات المنظومة، وفرص الاستثمار الواسعة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، والمستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وما تتضمّنه من مشاريع ومبادرات كبرى لترسيخ مكانة المملكة؛ كونها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا.

مكة المكرمة
الغرفة التجارية الصناعية
صالح بن ناصر الجاسر
وزيرُ النقل والخدمات البلدية اللوجستية

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org