"الجاسر" يلتقي رجالَ الأعمال ومنسوبي الغرفة التجارية في مكة

التقى وزيرُ النقل والخدمات البلدية اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أمس، أعضاءَ الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة مكة المكرمة، والقادة التنفيذيين وأصحاب الأعمال والمستثمرين، بحضور قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وذلك بمقرّ الغرفة.
وشهد اللقاءُ استعراضَ التعاون بين منظومة النقل والخدمات اللوجستية والقطاع الخاص، وأبرز الفرص الواعدة في مختلف جهات المنظومة، وفرص الاستثمار الواسعة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، والمستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وما تتضمّنه من مشاريع ومبادرات كبرى لترسيخ مكانة المملكة؛ كونها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا.