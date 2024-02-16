"الجاسر" يلتقي رجالَ الأعمال ومنسوبي الغرفة التجارية في مكة

وشهد اللقاءُ استعراضَ التعاون بين منظومة النقل والخدمات اللوجستية والقطاع الخاص، وأبرز الفرص الواعدة في مختلف جهات المنظومة، وفرص الاستثمار الواسعة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، والمستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وما تتضمّنه من مشاريع ومبادرات كبرى لترسيخ مكانة المملكة؛ كونها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا.