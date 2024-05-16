بالفيديو.. مشاركون في مسابقة "جسر اللغة الصينية" لـ"سبق": "الصينية" لغة المستقبل

وتحدثت الطالبة لمى الخليفة، من جامعة الملك سعود والتي تدرس في السنة الثالثة، عن مشاركتها في المسابقة قائلة: "تشرفت اليوم بمشاركتي بمسابقة جسر اللغة الصينية واستمتعت مع أصدقائي وخضت العديد من التجارب والصعوبات، لكن الحمد لله كانت النتائج مرضية، وتعلمت الكثير من التجارب مع المعلمين والطالبات".