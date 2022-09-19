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مفتي المملكة يستقبل مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ويشيد بالمنجزات المتحققة

2780 زيارة تم توثيقها لمكتب سماحته خلال العام الماضي
مفتي المملكة يستقبل مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ويشيد بالمنجزات المتحققة
سبق
سبق

استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه، مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام أحمد يحيى النجعي، ومدير الشؤون الاعلامية أنس البراهيم بمكتبه برئاسة الإفتاء بالرياض.

وخلال الاستقبال، قدّم "النجعي" لسماحة المفتي التقرير السنوي لمنجزات وعمل الإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام خلال العام الماضي 1443هـ.

وأثنى مفتي المملكة على الإنجازات التي حققتها الإدارة خلال العام الماضي، حيث بلغت الزيارات اليومية لمكتب المفتي 2780، وتم أرشفة 4131 معاملة، وتسليم 8533 صحيفة ومجلة، و360 ملفًا إعلاميًا يوميًا، بالإضافة لمشاركات الإدارة في جميع الفعاليات المتعلقة بالرئاسة في المقر الرئيسي وفروعها في كل مناطق المملكة.

وفي ختام اللقاء، حث سماحة المفتي الإدارة على الاستمرار والجد والاجتهاد في العمل.

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
مفتي المملكة

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