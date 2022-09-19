مفتي المملكة يستقبل مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ويشيد بالمنجزات المتحققة

وأثنى مفتي المملكة على الإنجازات التي حققتها الإدارة خلال العام الماضي، حيث بلغت الزيارات اليومية لمكتب المفتي 2780، وتم أرشفة 4131 معاملة، وتسليم 8533 صحيفة ومجلة، و360 ملفًا إعلاميًا يوميًا، بالإضافة لمشاركات الإدارة في جميع الفعاليات المتعلقة بالرئاسة في المقر الرئيسي وفروعها في كل مناطق المملكة.