مفتي المملكة يستقبل مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ويشيد بالمنجزات المتحققة

استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه، مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام أحمد يحيى النجعي، ومدير الشؤون الاعلامية أنس البراهيم بمكتبه برئاسة الإفتاء بالرياض.
وخلال الاستقبال، قدّم "النجعي" لسماحة المفتي التقرير السنوي لمنجزات وعمل الإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام خلال العام الماضي 1443هـ.
وأثنى مفتي المملكة على الإنجازات التي حققتها الإدارة خلال العام الماضي، حيث بلغت الزيارات اليومية لمكتب المفتي 2780، وتم أرشفة 4131 معاملة، وتسليم 8533 صحيفة ومجلة، و360 ملفًا إعلاميًا يوميًا، بالإضافة لمشاركات الإدارة في جميع الفعاليات المتعلقة بالرئاسة في المقر الرئيسي وفروعها في كل مناطق المملكة.
وفي ختام اللقاء، حث سماحة المفتي الإدارة على الاستمرار والجد والاجتهاد في العمل.