رئيس ذهبي في نادٍ عالمي.. "بندر بن محمد".. أمجاد راسخة تُذكّر برسالته للمغرضين

وفي حوار له قال الأمير بندر: "قد لا أكون أكثر أعضاء الشرف في الدعم المادي وربما من أقلهم، ولكن دعمي وتكفلي بالقطاعات السِنية من وجهة نظري لأنها هي من يقوم به النادي، فأنا أسمع كثيرًا من يقول إن الأمير بندر بن محمد يتكلم أكثر مما يدعم وهذا غير صحيح، فالقطاعات السِنية أنا من يتكفل بها كاملة وأدفع الملايين عليها وأول مرة أقول هذا الكلام لأنني لا أحب الظهور وأن أقول دفعت كذا وكذا لأنني لست من هذا النوع".