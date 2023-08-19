حد فاصل بين الحر اللاهب والمعتدل.. "الزعاق": اليوم آخر "جمرة القيظ" وغداً أول "سهيل"

ولفت الزعاق، إلى أنه خلال هذه الأيام يدخل علينا موسم سهيل، فاليوم آخر جمرة القيظ وغداً الأحد أول سهيل، وهو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل، ومدته (52) مقسمة على 4 نجوم، النجم الأول يسمى نجم "الطرف"، لأنه يقع في طرف القيظ، والأخير يسمى نجم الصرفة، لانصراف جميع مواسم الحر، وستبدأ درجات الحرارة بالهبوط التدريجي تباعاً مع مرور الأيام، وبعد أسبوعين نلاحظ تغيرات محسوسة.