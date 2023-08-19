حد فاصل بين الحر اللاهب والمعتدل.. "الزعاق": اليوم آخر "جمرة القيظ" وغداً أول "سهيل"

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن العرب يحبون موسم سهيل، لأننا سكان صحراء جافة وحارة طوال موسم الصيف، ومع طلوعه تنكسر حدة الحرارة، وينتعش البشر والشجر وكذلك البهم".
وأضاف الزعاق "إذا رأينا سهيل بالعين المجردة قبيل شروق الشمس بالجهة الجنوبية يبرد الهواء، ويبرد الماء فتحس المواشي بالراحة وتبدأ تدر اللبن".
وأوضح الزعاق، في فيديو على حسابه في "إكس"، "تهب علينا الرياح الجنوبية الرطبة، فتكسر حدة حرارة رياح السموم الشمالية، فتخضر الأشجار من الجهة الجنوبية".
وتابع، "لا ننسى أنه يبدأ يطول الليل ويقصر النهار كل هذه الأسباب جعلت العرب يتغزلون في سهيل".
ولفت الزعاق، إلى أنه خلال هذه الأيام يدخل علينا موسم سهيل، فاليوم آخر جمرة القيظ وغداً الأحد أول سهيل، وهو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل، ومدته (52) مقسمة على 4 نجوم، النجم الأول يسمى نجم "الطرف"، لأنه يقع في طرف القيظ، والأخير يسمى نجم الصرفة، لانصراف جميع مواسم الحر، وستبدأ درجات الحرارة بالهبوط التدريجي تباعاً مع مرور الأيام، وبعد أسبوعين نلاحظ تغيرات محسوسة.