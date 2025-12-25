بالصور.. "سد المصانع" بالرياض.. 700 عام من التاريخ وعراقة البنيان

وأوضح الدكتور راشد العساكر، المتخصص بتاريخ مدينة الرياض، أن المصانع كانت بلدة قديمة سكنتها قبيلة بني حنيفة وضور بن رزاح وقبائل أخرى، وكانت متنزّهًا للأئمة تركي بن عبدالله، وفيصل بن تركي، وعبدالرحمن بن فيصل، والملك عبدالعزيز -رحمهم الله-، لما تتميز به من بساتين ومزارع ووفرة المياه، مشيرًا إلى أن الملك عبدالعزيز شارك في إعادة ترميم السد عام 1322هـ.