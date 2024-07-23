بعد وفاة مشترك التأمينات.. تعرَّف على أفراد العائلة المستحقين صرف المعاش من التأمينات

بيَّنت المؤسسة العامة للتأمينات أفراد العائلة المستحقين صرف معاش بعد وفاة المشترك، وهم كل من: أرامل وأبناء وإخوة المشتركين، إضافة إلى الأب والأم، وأوضحت شروطها في ذلك.
وتفصيلاً، قالت التأمينات إن إخوة وأخوات المشترك المتوفَّى، الذين كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بالشروط ذاتها للأبناء والبنات وأرملة أو أرامل المشترك المتوفَّى. وتستفيد المطلقة طلاقًا رجعيًّا متى حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق، وأرمل المشتركة وهو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزًا عن الكسب إلى حين زوال عجزه. ويُعتبر عاجزًا حُكمًا إذا تجاوز الستين من عمره وقت وفاة زوجته ولا يعمل.
كما أن أبناء وبنات ابن المشترك الذي توفي أثناء حياة المشترك، وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بالشروط ذاتها للأبناء والبنات وأبناء المشترك المتوفى الذين تقل أعمارهم عن (21) سنة حتى إكمال هذه السن. ويُمدد سن الاستحقاق إلى (26) إذا كانوا يكملون دراستهم. وكذلك الملتحقون بعمل يحق لهم الجمع بين الأجر والمعاش بحدود 3000 ريال.
وبيَّنت أن أب وأم المشترك المتوفى اللذين كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته يستحقان، ويشترط أن يكون الأب غير قادر على العمل، أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل. وكذلك بنات المشترك المتوفى أيًّا كان عمرهن حتى زواجهن، والملتحقات بعمل يحق لهن الجمع بين الأجر والمعاش بحدود 3000 ريال.
وكذلك جد وجدة المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بالشروط ذاتها لاستحقاق الأب والأم.