بعد وفاة مشترك التأمينات.. تعرَّف على أفراد العائلة المستحقين صرف المعاش من التأمينات

وتفصيلاً، قالت التأمينات إن إخوة وأخوات المشترك المتوفَّى، الذين كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بالشروط ذاتها للأبناء والبنات وأرملة أو أرامل المشترك المتوفَّى. وتستفيد المطلقة طلاقًا رجعيًّا متى حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق، وأرمل المشتركة وهو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزًا عن الكسب إلى حين زوال عجزه. ويُعتبر عاجزًا حُكمًا إذا تجاوز الستين من عمره وقت وفاة زوجته ولا يعمل.