النائب العام: يوم العَلَم رمز لتوحيد الكلمة والعدل والقوة والنماء والازدهار

وأكد "المعجب" أن العَلَم الوطني يحمل راية التوحيد التي جعلت منه خفاقًا لا ينكس؛ فاستمر مرفرفًا بما يحمل من مدلولات ورمزية ذات صلة عميقة بالهوية الدينية التي يشير إليها، وميزة عن بقية أعلام دول العالم بخصائص لا يخضع لكثير من البروتوكولات والأعراف الدولية احترامًا للخصوصية الدينية التي يمثلها، موضحًا أن الأمر الملكي الكريم بتسمية يوم العَلَم، يدلل على قيمته الوطنية وهويته القوية ورمزيته الشعبية.