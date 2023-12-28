هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز توقع اتفاقية مع "الغطاء النباتي" و"مكافحة التصحر"

وتهدف اتفاقية الخطة المشتركة إلى جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالفياض الواقعة في هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وتقييم حالة التدهور في كل فيضة، بناءً على المعايير العلمية، فضلاً عن وضع التدخلات الملائمة حسب درجة التدهور، وتنمية الفياض والرياض بأفضل التدخلات المناسبة، بما في ذلك: الحماية، والاستزراع، ونثر البذور، وتأهيل التربة، وحصاد مياه الأمطار، وغيرها من الوسائل الملائمة.