الميزان التجاري غير النفطي للسعودية يحقق فائضاً قياسياً مع دول الخليج بقيمة 5.7 مليارات ريال

وفيما يخص أرقام الصادرات السلعية غير النفطية تشمل إعادة التصدير مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ فقد جاءت بالمرتبة الأولى دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 15,070 مليار ريال، مثلت نحو 61.8% من الإجمالي، وحلت مملكة البحرين بالمرتبة الثانية بقيمة 5,792 مليار ريال بنسبة 23.7% من الإجمالي، وجاءت ثالثاً دولة الكويت بـ 1,823 مليار ريال بنسبة بلغت 7.5% من الإجمالي، ورابعاً سلطنة عمان بـ 965 مليون ريال بنسبة 4% من الإجمالي، وخامساً دولة قطر بقيمة 741 مليون ريال، بنسبة 3% من الإجمالي.