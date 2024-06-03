"البيئة": تنفيذ 750 جولة رقابية في أسواق الأنعام والمسالخ بالمدينة المنوّرة ورصد 43 مخالفة

وبيّن فرع الوزارة، أن الجولات شملت 6 مسالخ رئيسة، إضافة إلى 4 مواقع للمزادات، وسوق الأعلاف، بمشاركة الأطباء البيطريين والمشرفين، مبيناً أن عدد المذبوحات من الأنعام خلال الشهر الماضي بلغ 29185 رأساً من المواشي، وفق إحصائية إدارة الأسواق والمسالخ، بزيادة قدرها 31% عن سابقه، من بينها 932 رأساً من الإبل، و482 رأساً من البقر، مع الحرص على التخلص من الإتلافات بالأساليب البيئية الصحيحة، والتحقّق من عدم وجود أمراض تؤثر في صحة الإنسان، وتقديم الإرشاد البيطري للمستفيدين.