"أحمد بن فهد بن سلمان" يثمّن دعم القيادة خلال فترة عمله نائبًا لأمير الشرقية

رفع الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، على ثقتهما وحرصهما على خدمة الوطن والمواطن، وعلى ما حظي به أثناء تشرفه بالعمل نائبًا لأمير المنطقة الشرقية من دعم وتوجيه.