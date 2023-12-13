"أحمد بن فهد بن سلمان" يثمّن دعم القيادة خلال فترة عمله نائبًا لأمير الشرقية

رفع الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، على ثقتهما وحرصهما على خدمة الوطن والمواطن، وعلى ما حظي به أثناء تشرفه بالعمل نائبًا لأمير المنطقة الشرقية من دعم وتوجيه.
وقدّم الأمير أحمد بن فهد بن سلمان شكره للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على دعمهما له خلال فترة عمله بإمارة المنطقة الشرقية، وكذلك لأعيان وأهالي المنطقة الشرقية على مساندتهم وتفاعلهم المثمر وحرصهم الذي يعكس اللحمة الصادقة مع ولاة أمرهم وخدمة وطنهم.
وتمنى للأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز التوفيق والسداد في مهام عمله نائبًا لأمير المنطقة الشرقية؛ مضيفًا أنه سيظل خادمًا مخلصًا لدينه ولمليكه ووطنه؛ داعيًا الله أن يُديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يُديم ما تشهده من تطور ونماء في ظل القيادة الرشيدة حفظها الله.