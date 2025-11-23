ضمن مبادرة تشجير 50 ألف شجرة.. "الطائف الخضراء" و"جامعة الطائف" تغرسان 2325 شجرة وتوزعان الشتلات

نفّذت جمعية الطائف الخضراء بالتعاون مع جامعة الطائف، غرس وتوزيع 2325 شجرة في مقر الجامعة الجديد بسيسد، وذلك ضمن مبادرة تشجير 50 ألف شجرة بمحافظة الطائف، التي دشّنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، الرئيس الفخري للجمعية.
وشملت أعمال التشجير ساحات شطر الطالبات، ومجمع الأمير سلطان الطبي، وساحات الجامع، إضافةً إلى توزيع شتلات على الطلاب والطالبات لغرسها في منازلهم، في خطوة تُعزّز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعد العتيبي لـ"سبق" أن هذا العمل يأتي في إطار التعاون المشترك مع جامعة الطائف، وضمن توجه الجمعية للعمل جنبًا إلى جنب مع شركاء المبادرة، لتنفيذ مشاريع تُعنى بالبيئة وزيادة الغطاء النباتي بالمحافظة.
وأضاف أن هذه الجهود تأتي دعمًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – مشيرًا إلى أن تعزيز الغطاء النباتي سيسهم في مواجهة تدهور البيئة والتغير المناخي، ويعكس تطلعات المملكة نحو الريادة البيئية عالميًا.