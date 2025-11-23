ضمن مبادرة تشجير 50 ألف شجرة.. "الطائف الخضراء" و"جامعة الطائف" تغرسان 2325 شجرة وتوزعان الشتلات

نفّذت جمعية الطائف الخضراء بالتعاون مع جامعة الطائف، غرس وتوزيع 2325 شجرة في مقر الجامعة الجديد بسيسد، وذلك ضمن مبادرة تشجير 50 ألف شجرة بمحافظة الطائف، التي دشّنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، الرئيس الفخري للجمعية.