الانتهاء من ترميم وصيانة جامع الملك فهد بحي الملز بالرياض وتجهيزه قبل شهر رمضان

يأتي تنفيذ هذا المشروع بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز (حفظه الله) نائب رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة الملك فهد الخيرية بالاستفادة من الأوقاف الملحقة بالجامع في ترميمه وصيانته. رحم الله الملك فهد بن عبد العزيز، وجعله في ميزان حسناته.