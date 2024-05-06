لتحفيز الإبداع.. صندوق تنمية الموارد البشرية ينظم هاكاثون الابتكار الرقمي الأول

نظم صندوق تنمية الموارد البشرية، هاكاثون الابتكار الرقمي، بمشاركة عدد من طلاب وطالبات المرحلة الجامعية ومنسوبي الصندوق، وذلك امتدادًا لجهود نشر ثقافة الابتكار الرقمي والاستفادة من التقنيات الناشئة والحديثة في إيجاد حلول رقمية مبتكرة.
ويهدف الهاكاثون الذي أقيم تحت شعار "كل فكرة هدف"، إلى تحفيز الابتكار والإبداع الرقمي داخل بيئة عمل الصندوق، ومساندة جهود نشر ثقافة الابتكار الرقمي، وتطوير القدرات الابتكارية الرقمية، وكذلك تعزيز المشاركة المجتمعية، والإسهام في رفع مؤشر قياس التحول الرقمي ومؤشر الأمم المتحدة لمعيار الابتكار والحلول الابتكارية.
ويسعى الهاكاثون إلى حل التحديات التي تواجه المستفيدين في مسارات الإرشاد المهني، وخدمة العملاء، وتجربة المستخدم، وبما يُسهم في رفع جودة وكفاءة البرامج، عبر الاستفادة من التقنيات الناشئة والحديثة في إيجاد حلول ابتكارية رقمية ومستدامة.
وفازت 3 أفكار رقمية إبداعية، في مسارات الهاكاثون المتنوعة، وهي فكرة "بوصلة" في مسار الارشاد المهني، وفكرة "اكتشف ذاتك" في مسار تجربة المستخدم، وفكرة "مساعد" في مسار خدمة العملاء.