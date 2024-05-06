لتحفيز الإبداع.. صندوق تنمية الموارد البشرية ينظم هاكاثون الابتكار الرقمي الأول

ويسعى الهاكاثون إلى حل التحديات التي تواجه المستفيدين في مسارات الإرشاد المهني، وخدمة العملاء، وتجربة المستخدم، وبما يُسهم في رفع جودة وكفاءة البرامج، عبر الاستفادة من التقنيات الناشئة والحديثة في إيجاد حلول ابتكارية رقمية ومستدامة.