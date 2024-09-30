على كل زوجين الحفاظ على أسرار بيتهما.. "الزهراني": 4 أسباب وراء تزايد حالات الطلاق

ومِن الأسبابِ التِي (يُظلمُ) فيهَا طرفٌ، ويحملُ تبعاتِ ذلكَ رغمَ سلامةِ موقفِهِ، معاناةُ الطرفِ الآخرِ مِن حالةٍ صحيَّةٍ أو نفسيَّةٍ لمْ يتم (الإفصاحُ) عنهَا، فتظهرُ الحقيقةُ (الصادمةُ) عندَ أوَّلِ خطوةٍ لهمَا فِي مشوارِ الحياةِ الزَّوجيَّةِ، وغالبًا تنتهِي إلى حيث الطَّلاقِ، وهنَا يجبُ التوقُّف عندَ أنَّ الزوجةَ هنَا هِي مَن يدفعُ (الثَّمن) حتَّى معَ كونِهَا (ضحيَّةً)، ومغلوبةً على أمرهَا، وليسَ لهَا فيمَا حدثَ سِوَى أنَّها حملتْ (وزرَ) غيرهَا تلاحقهَا النظراتُ، وترافقهَا فِي خلوتِهَا العبراتُ.. وهنَا وكونُ أنَّها (حالاتٌ) كُثُر، وليسَ حالةً واحدةً، فإنَّ مِن المهمِّ أنْ يتمَّ (التوسُّع) في بنودِ فحصِ الزَّواجِ، وصولًا إلى أن يتمَّ الحصولُ مِن خلالِهِ على (تقييمٍ) شاملٍ للحالةِ (الصحيَّةِ، والنفسيَّةِ) للمقبلِينَ على الزَّواجِ، ومِن الطَّرفَينِ.