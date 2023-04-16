في ذكرى البيعة لولي العهد.. "الحقباني": المنظومة الجديدة للصحة ستصبح تجربة رائدة عالمياً

وتفصيلاً، أشار ناصر الحقباني إلى اهتمام ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمنظومة الصحة، من خلال وجودها كركيزة أساسية في رؤية 2030، وجعلها تحمل أعلى معايير الجودة العالمية التي يستحقها الشعب السعودي والمقيمون على أرض المملكة، منوهاً بأن المنظومة الجديدة للصحة في المملكة ستصبح تجربة رائدة على المستوى العالمي.