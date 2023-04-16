في ذكرى البيعة لولي العهد.. "الحقباني": المنظومة الجديدة للصحة ستصبح تجربة رائدة عالمياً

رفع الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة ناصر بن محمد الحقباني التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء - "حفظهما الله" - والشعب السعودي، بمناسبة الذكرى السادسة لولاية العهد، التي تظل علامة فارقة في تاريخ المملكة وتوجهاتها المستقبلية.
وتفصيلاً، أشار ناصر الحقباني إلى اهتمام ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمنظومة الصحة، من خلال وجودها كركيزة أساسية في رؤية 2030، وجعلها تحمل أعلى معايير الجودة العالمية التي يستحقها الشعب السعودي والمقيمون على أرض المملكة، منوهاً بأن المنظومة الجديدة للصحة في المملكة ستصبح تجربة رائدة على المستوى العالمي.
وأكد "الحقباني" على أن شركة الصحة القابضة تولي اهتماماً كبيراً بتحقيق أهدافها في رؤية 2030 ومنها توفير الخدمة الصحية للمواطن، من خلال كفاءات طبية على مستوى عالمي في كافة التخصصات الطبية بحيث نوطن الخدمات في المملكة ونكون مقصداً للسياحة العلاجية .
وأضاف أن برنامج التحول في مجال الصحة يتطلع نحو الأفضل في القطاع الصحي ويعزز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والمخاطر الصحية، ورفع مستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين عبر برامج لتطوير الرعاية الصحية الأولية كبرنامج طبيب لكل أسرة، وبرامج رعاية الأمراض المزمنة، وتطوير خدمات الرعاية المتخصصة مثل رعاية مرضى السرطان والفشل الكلوي، وتطوير خدمات الرعاية الحرجة لضمان سرعة التعامل مع الجلطات القلبية والدماغية والإصابات، والتوسع في برامج الصحة الرقمية وخدمات الرعاية الطبية الافتراضية.
وفي الختام، دعا الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة ناصر بن محمد الحقباني، الله أن يحفظ المملكة وخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يديم على الشعب السعودي نعمة الأمن والصحة والرفاهية والاستقرار.