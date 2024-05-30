مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينهي معاناة مريض سُمنة تجاوز وزنه "300" كجم بعملية تكميم

وأضاف د.عبدالوهاب الشهراني أن المريض أجرى تكميم للمعدة بالمنظار، واستغرقت 60 دقيقة، وتم فيها إستخدام أجهزة مناظير خاصة ودقيقة، وكذلك سرير نقل خاص بذوي الأوزان الضخمة جداً، مشيراً إلى أن العملية التي جرت بـ"3" فتحات صغيرة، تمت بسلاسة وانتهت بالنجاح التام ولله الحمد، ونُقل المريض للعناية المركزة لمدة "24" ساعة كإجراء روتيني لمثل هذه الحالات النادرة، ومن ثم تم نقله إلى غرفة التنويم، ثم غادر إلى منزله بصحة جيدة، وتم عمل برنامج خاص متكامل للمتابعة بعد العملية، للإطمئنان على وضعه الصحي والوصول للنتائج المرجوة بإذن الله، وتوقع أن يفقد المريض أكثر من نصف وزنه الحالي خلال السنة الأولى بعد العملية، مع ضرورة الإلتزام بالتعليمات الطبية، مشددًا على أن الحالات الصحية المشابهة تحتاج لزيارة مراكز السمنة المتخصصة، التي تحظى بالخبرة والإمكانيات والتجهيزات اللازمة للتعامل مع تعقيداتها وفق المعايير والتوصيات العالمية.