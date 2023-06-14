245 حاجًا ....وصول أول طلائع لحجاج البحر قادمين من السودان

وكانت وزارة الحج والعمرة قد عملت على تنفيذ حزمة مبادرات نوعية أسهمت في إتاحة الفرصة لأكبر عددٍ من المسلمين لتأدية مناسك الحج وفق الطاقة الاستيعابية المكانية والإطار الزمني، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، وكذلك تخفيض التكلفة النهائية على الحاج، ومنها: فتح المنافسة بين شركات مقدمي خدمات الحج، وتخفيض مبلغ التأمين للحجاج بنسبة 73 % مع المحافظة على استدامة الخدمات الصحية المتميزة لهم، بالإضافة إلى رفع القيود على العمر، وعدم وضع اشتراطات على المرأة.