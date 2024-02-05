وفد البرلمان الفرنسي ينوّه بالدور المحوري للسعودية في إحلال الأمن والسلام بالمنطقة

من جانبهما، عبَّر عضوا البرلمان بالجمعية الوطنية الفرنسية عن بالغ سرورهما بزيارة المملكة العربية السعودية وحضور مؤتمر الدفاع العالمي بنسخته الثانية، الذي ينعقد حالياً بمدينة الرياض، مُبينين أن العلاقات بين المملكة وجمهورية فرنسا قائمة على أسس قوية وثابتة، مقدمين الشكر والتقدير للمملكة على ما تقوم به من دور محوري في إحلال الأمن والسلام ودعم الاستقرار بالمنطقة.