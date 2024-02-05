وفد البرلمان الفرنسي ينوّه بالدور المحوري للسعودية في إحلال الأمن والسلام بالمنطقة

التقى نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي في مجلس الشورى اليوم، عضوي البرلمان بالجمعية الوطنية الفرنسية منير بلحميتي وجان فيليب أردوان، في إطار الزيارة الرسمية التي يقومان بها إلى المملكة.
وفي مستهل اللقاء، رحَّب نائب رئيس المجلس بالوفد، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية والمتينة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وخاصة في الجانب البرلماني، مؤكداً أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات ودعمها بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة.
من جانبهما، عبَّر عضوا البرلمان بالجمعية الوطنية الفرنسية عن بالغ سرورهما بزيارة المملكة العربية السعودية وحضور مؤتمر الدفاع العالمي بنسخته الثانية، الذي ينعقد حالياً بمدينة الرياض، مُبينين أن العلاقات بين المملكة وجمهورية فرنسا قائمة على أسس قوية وثابتة، مقدمين الشكر والتقدير للمملكة على ما تقوم به من دور محوري في إحلال الأمن والسلام ودعم الاستقرار بالمنطقة.
وتناول اللقاء بحث عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء من أعضاء مجلس الشورى كلٌ من رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الفرنسية الدكتور أيمن بن صالح فاضل، ورئيس لجنة الشؤون الأمنية اللواء علي بن عبدالرحمن آل الشيخ، ورئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عيسى رفاعي العتيبي.
وحضر اللقاء من الجانب الفرنسي كلٌ من المساعد البرلماني بالبرلمان الفرنسي سامي إيمورا، والمستشار السياسي بالسفارة الفرنسية بالمملكة هاني خلف، ونائب الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية بالمملكة كليمان نوال.