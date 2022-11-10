"الفضلي" ومدير "الفاو" يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتطوير صناعة وتسويق التمور

شهد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المجلس الدولي للتمور المهندس عبدالرحمن الفضلي، مدير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" الدكتور شو دونيو، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الدولي للتمور ومنظمة "الفاو".
ومثّل المجلس خلال التوقيع، المدير التنفيذي الدكتور عبدالرحمن الحبيب، وعن المنظمة المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا الدكتور عبدالحكيم الواعر.
وتعمل المذكرة على توفير إطارٍ للتعاون بين المجلس الدولي للتمور و"الفاو"، بهدف تعزيز أهدافهما وغاياتهما المشتركة في الجوانب المتعلقة بتطوير قطاع نخيل التمر بطرق متكاملة ومستدامة، وذلك من خلال تعزيز إنتاج تمور عالية الجودة، وتحسين تصنيع التمور، وتطوير عمليات تسويق وتجارة التمور، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، من خلال وضع خطة عمل تحدد مجالات وأنشطة التعاون.
يذكر أن المجلس الدولي للتمور أسس في فبراير من العام الجاري، وباشر أعماله لتعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في المجالات اللازمة لتطوير قطاع التمور، ويتمتع المجلس بهوية قانونية دولية مستقلة ذات أهداف ومهام محددة، ويقع المقر الرئيس للمجلس في مدينة الرياض، وقد انضمت العديد من الدول والمنظمات كأعضاء كاملي العضوية أو أعضاء مشاركين بالمجلس.