"الفضلي" ومدير "الفاو" يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتطوير صناعة وتسويق التمور

يذكر أن المجلس الدولي للتمور أسس في فبراير من العام الجاري، وباشر أعماله لتعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في المجالات اللازمة لتطوير قطاع التمور، ويتمتع المجلس بهوية قانونية دولية مستقلة ذات أهداف ومهام محددة، ويقع المقر الرئيس للمجلس في مدينة الرياض، وقد انضمت العديد من الدول والمنظمات كأعضاء كاملي العضوية أو أعضاء مشاركين بالمجلس.