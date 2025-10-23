أول تقييم علمي شامل يرصد تنوع الأحياء البحرية والطيور في السواحل السعودية الشرقية بتوقيع "الحياة الفطرية"

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان: "أن هذا التقييم يعكس التزام المملكة بتعزيز البحث العلمي وتطبيقاته في حماية البيئة البحرية، كجزء من رؤيتها التنموية للمملكة 2030 وبما يحقق أهداف مبادرة السعودية الخضراء، مبينًا أن سلامة البيئات البحرية تعزز مستقبل التنوع الأحيائي، واستقرار المناخ، والأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن النتائج تمثل مرجعًا علميًا مهمًا لدعم الخطط الوطنية في حماية التنوع الأحيائي وتحقيق التنمية المستدامة.