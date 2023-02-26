"إغاثي" الملك يواصل توزيع المواد الإغاثية لمتضرري الزلزال والفيضانات بسوريا والسودان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المواد الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال المدمر في سوريا.
وجرى أمس, توزيع 66 خيمة و50 حقيبة إيوائية و13 صنفًا من المواد الطبية في مدينة أعزاز بمحافظة حلب، استفاد منها 3.096 فردًا بواقع 516 أسرة من متضرري الزلزال.
ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-, وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.
على جانب اخر وزّع المركز أمس مساعدات إيوائية للمتضررين من الفيضانات في محلية المناقل بولاية الجزيرة في جمهورية السودان شملت 250 حقيبة إيواء، استفاد منها 2,100 فرد.
كما وزع 500 سلة غذائية للأسر المتضررة من الفيضانات في مديرية خوجياني بولاية ننجرهار في أفغانستان، استفاد منها 3.000 فرد.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا لجهود المملكة ممثلة بالمركز في مساعدة الدول والشعوب المتضررة والمنكوبة والوقوف معهم في مختلف الظروف والمحن.