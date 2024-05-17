شاهد.. "سرك" تلتقي رواد صناعة إعادة التدوير في العالم وتطلع على أحدث التقنيات

وخلال الزيارات اطلع المهندس السالم على ما تعرضه هذه الشركات من تقنيات حديثة في قطاع إعادة التدوير والنفايات والصناعات المرتبطة بها؛ حيث شملت زيارته العديد من الشركات ومقدمي التقنيات في إعادة التدوير واستعادة الطاقة؛ منها شركة BHS الأمريكية لحلول أتمتة عمليات الفرز واستعادة المواد، و⁠شركة Eggermann الألمانية لتقديم حلول النفايات البلدية الصلبة والنفايات العضوية.