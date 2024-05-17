شاهد.. "سرك" تلتقي رواد صناعة إعادة التدوير في العالم وتطلع على أحدث التقنيات

قام رئيس مجلس إدارة "سرك" المهندس خالد بن محمد السالم، بعدد من الزيارات والاجتماعات مع أهم شركات إعادة التدوير في العالم، وذلك على هامش المشاركة في معرض إعادة التدوير الدولي 2024 في ميونخ.
وخلال الزيارات اطلع المهندس السالم على ما تعرضه هذه الشركات من تقنيات حديثة في قطاع إعادة التدوير والنفايات والصناعات المرتبطة بها؛ حيث شملت زيارته العديد من الشركات ومقدمي التقنيات في إعادة التدوير واستعادة الطاقة؛ منها شركة BHS الأمريكية لحلول أتمتة عمليات الفرز واستعادة المواد، وشركة Eggermann الألمانية لتقديم حلول النفايات البلدية الصلبة والنفايات العضوية.
وفي نفس السياق قام المهندس السالم بزيارة لشركة ECON Industries الألمانية؛ وهي إحدى الشركات الرائدة في إعادة تدوير النفايات الصناعية الخطرة، والتي يوجد تعاون قائم بينها وبين شركة "ريڤايڤا" الذراع التنفيذي لمجموعة سرك في مجال النفايات الصناعية الخطرة.
كما قام السالم بالاطلاع على أحدث التقنيات التي تقدمها شركة Benev الصينية المتخصصة في تدوير الرجيع الصناعي قيد الاستخدام التي تقوم شركة "ريڤايڤا" باستخدامه.
إلى ذلك شملت الزيارات كذلك مجموعة من الشركات الأوروبية الرائدة؛ منها شركة GI Aquatech الألمانية الحاصلة على جائزة الابتكار في مؤتمر المياه في إعادة تدوير رجيع المسالخ، وشركة SEDA لإعادة تدوير المركبات المتهالكة؛ حيث قام "السالم" بزيارة أحد العروض الحية لأتمتة عمليات إعادة تدوير المركبات، وشركة Tomra النرويجية أحد أفضل مقدمي تقنيات فرز المواد والبلاستيك وأجهزة استعادة المواد.