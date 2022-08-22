"الزعاق": المناطق الجنوبية ذات أسواق تجارية تُقام طوال الأسبوع منذ مئات السنين

وأضاف، في فيديو على حسابه بتويتر، أن "هنالك مواسم ثقافية، منها سوق عكاظ الذي يُقام في الطائف في شهر ذي القعدة، وسوق المجاز الذي يقام في الثمانية أيام الأول من شهر ذي الحجة، والقصيدة التي تفوز يعلقونها بالكعبة بما يُسمى المعلقات".