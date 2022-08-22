"الزعاق": المناطق الجنوبية ذات أسواق تجارية تُقام طوال الأسبوع منذ مئات السنين

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن المناطق الجنوبية ذات أسواق تجارية تُقام طوال أيام الأسبوع منذ مئات السنين، وسُميت باسمها، فيوم السبت بالعلايا "سبت العلايا"، ويوم الأحد بالمسارحة وأحد رفيدة، ويوم الخميس بمشيط، خميس مشيط، ويوم الجمعة من عادة العرب أنهم يجعلونها يوم إجازة.
وأضاف الزعاق؛ أن العرب كانوا أهل تنقل وارتحال طلباً للتجارة والكلأ، ففي الشتاء يحضرون لليمن ويصلون بلاد بصرة، وفي الصيف يصدرون للشام ويصلون حمير.
وأضاف، في فيديو على حسابه بتويتر، أن "هنالك مواسم ثقافية، منها سوق عكاظ الذي يُقام في الطائف في شهر ذي القعدة، وسوق المجاز الذي يقام في الثمانية أيام الأول من شهر ذي الحجة، والقصيدة التي تفوز يعلقونها بالكعبة بما يُسمى المعلقات".