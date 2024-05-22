الحجاج العراقيون في منفذ جديدة عرعر: ما تقدمه السعودية لا يحدث في أي مكان بالعالم

وذكر حاج عراقي آخر أنه يعجز عن وصف حكومة المملكة العربية السعودية واستقبالها الرائع لضيوف الرحمن، موضحًا أنه في جميع المراحل كانت الخدمات شاملة والجميع قام بخدمة الحجاج بأسلوب لا يتكرر في أي مكان في العالم.