الحجاج العراقيون في منفذ جديدة عرعر: ما تقدمه السعودية لا يحدث في أي مكان بالعالم

أعرب الحجاج العراقيون الذين وصلوا إلى منفذ جديدة عرعر عن بالغ امتنانهم لحكومة المملكة على ما تقدمه من خدمات وتسهيلات.
وقال أحد الحجاج العراقيين: ندعو الله أن ييسر لنا إتمام الشعائر بعد أن رأينا كرم الضيافة والاستقبال والمحبة من جميع أطياف الشعب السعودي.
وقالت حاجة عراقية من كربلاء: أفخر بهذا اليوم، وأدعو كل شخص يأتي إلى زيارة الكعبة والرسول، والحكومة السعودية ما تقصر.
كما أوضحت حاجة عراقية أخرى أنها أتت للحج أكثر من مرة، موضحة أنها تشعر بالسعادة على حفاوة الاستقبال من جانب الشعب السعودي.
وذكر حاج عراقي آخر أنه يعجز عن وصف حكومة المملكة العربية السعودية واستقبالها الرائع لضيوف الرحمن، موضحًا أنه في جميع المراحل كانت الخدمات شاملة والجميع قام بخدمة الحجاج بأسلوب لا يتكرر في أي مكان في العالم.